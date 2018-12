lo stralcio della norma sugli Ncc

Al "Leonardo da Vinci", nonostante il momentaneo fermo del servizio taxi, cominciato in prima serata con un progressivo rallentamento, non si registrano disagi per i passeggeri che stanno ricorrendo a mezzi di trasporto alternativi quali bus e treni, sia i diretti per Roma Termini, assicurato con il «Leonardo express», sia i metropolitani della Fl1 da e per Orte e Fara Sabina con fermate in tutte le stazioni, comprese Ostiense e Tiburtina collegate a loro volta con la stazione Termini attraverso la linea B della metropolitana. Da parte sua, la società di gestione Aeroporti di Roma ha messo a disposizione il proprio personale per indirizzare i viaggiatori verso il terminal ferroviario del Leonardo da Vinci. Disponibili anche bus gestiti da Adr in caso di necessità.

«Dopo un momento di flessione dovuto ad assemblee spontanee per capire gli sviluppi il servizio al momento su Roma sta tornando regolare. In ogni caso invitiamo i colleghi a non fermare il servizio». A dirlo all'Adnkronos è Alessandro Genovese, leader di Ugl Taxi. «Siamo in presidio autorizzato dei tassisti fuori turno a piazza Vidoni e - prosegue - attendiamo notizie ufficiali dal Senato, poi decideremo cosa fare».

Ma il ministro Toninelli assicura:

Il maxiemendamento passato all'ora di pranzo aveva scontentato tutti, tassisti e noleggiatori, che da giorni avevano dato vita a un braccio di ferro col governo per rivendicare ciascuno i propri diritti. Poi conche avevano promesso di «fare come i gilet gialli», lo scontento è stato solo dei tassisti che in serata hanno bloccato il servizio a Roma, alla stazione Termini, tuonando: «la parola di Salvini e Di Maio vale zero». Disagi si cominciano a registrare anche all'aeroporto di Fiumicino.