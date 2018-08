Nave Diciotti, il comandante: «Gli ordini ci arrivano su Facebook»

È eversivo il modo in cui si comporta il governo. Per non parlare delle condizioni di lavoro in cui sono messi poi gli uomini della Guardia costiera... - ha detto Magi al termine della sua visita a bordo della Diciotti - Questa vicenda - ha aggiunto - nasce qui a Catania con l'indicazione di un porto di sbarco da parte di un ministero e la negazione dell'autorizzazione allo sbarco da parte di un altro. Normalmente questa situazione non si è mai verificata perché indicare un porto di sbarco significa contestualmente autorizzate allo sbarco. Questa é una modalità non solo anomala, ma a mio modo di vedere eversiva».

«Ho chiesto conferma al comandante: tutto è avvenuto - ha aggiunto Magi - senza documentazione scritta ma attraverso Facebook, così come attraverso Facebook è arrivata l'autorizzazione allo sbarco dei minori non accompagnati. Si tratta di modalità non formali».

Autorizzazioni e divieti tramite Facebook: lo ha detto al deputato di Più Europa Riccardo Magi il comandante della nave Diciotti, ancorata davanti al porto di Catania ma senza autorizzazione allo sbarco.LEGGI ANCHE Nave Diciotti, Di Maio: «Se Ue non interviene stop a 20 miliardi di contributi»