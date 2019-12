Napoli, 78enne senza patente guida auto radiata dal Pra: è intestatario di 300 veicoli

Napoli, 78enne senza patente guida un'auto radiata dal Pra: è intestatario di 300 veicoli. Durante le operazioni di controllo del territorio gli agenti della Polizia Locale di Napoli (Unità Operativa Avvocata) hanno scoperto e denunciato T.M., 78 anni, per il reato di ricettazione: faceva uso di un veicolo che, a seguito di controllo, risultava essere radiato dal Pra. Il conducente circolava senza patente di guida, senza assicurazione e senza che il veicolo fosse sottoposto alla prescritta revisione periodica. Il «proprietario» dell'auto risulta essere intestatario di quasi 300 veicoli, in parte radiati dal Pra.

Dai successivi accertamenti, si è scoperto che il conducente del veicolo non era nuovo a tale pratica. Infatti, il veicolo, che in precedenza era nella sua materiale disponibilità, risultava essere intestato ad altro soggetto il quale, a sua volta, risulta essere intestatario di quasi 750 veicoli, in buona parte radiati.

Tale pratica consentiva al conducente di eludere il pagamento di qualsiasi multa: sono in corso le notifiche dei verbali per un ammontare di oltre € 15.000 per tutte le infrazioni commesse dal 2017 ad oggi.Riguardo i due prestanome, che sono risultati titolari di partita iva per rivendita auto (in modo da usufruire di sconti sui passaggi di proprietà dei veicoli – Legge Dini), sono in corso ulteriori indagini. L’intestazione fittizia di veicoli è finalizzata a consentire a terzi di avere un veicolo a disposizione e circolare, anche se privi di patente, assicurazione, o con veicoli non revisionati; oppure anche nel caso di soggetti irregolari sul territorio italiano.

