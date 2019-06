Napoli, crolla cornicione da un palazzo in via Duomo: morto negoziante 66enne

Rosario Padolino di 66 anni, residente nel quartiere Stella, è morto poco dopo il trasporto al L'uomo,di 66 anni, residente nel quartiere Stella, è morto poco dopo il trasporto al Cto . Gestiva un negozio di abbigliamento.

Tragedia stamani in pieno centro a Napoli . Il titolare di un negozio è stato colpito da pietre e trasportato al CTO (Centro Traumatologico Ortopedico). Un pezzo di cornicione si è infatti staccato dal quinto piano di un edificio in via Duomo , nel centro storico del capoluogo partenopero.