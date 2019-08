Nadia Toffa, la dedica di Filippo Roma commuove i follower: «È solo grazie a te»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I tanti colleghi de Le Iene erano tutti presenti venerdì scorso ai funerali di Nadia Toffa e si sono stretti intorno al dolore della famiglia dell'inviata e conduttrice, stroncata a 40 anni dal cancro che l'aveva colpita. Tra i tanti a omaggiare Nadia Toffa c'è anche Filippo Roma, il collega de Le Iene che con lei ha condiviso la lunga esperienza nella redazione del programma di Italia 1.Filippo Roma, su Instagram, ha deciso di pubblicare un post dopo i funerali di Nadia Toffa. Ripensando a una giornata molto snervante dal punto di vista emotivo, l'inviato de Le Iene ha salutato così la collega: «Ieri sera, mentre in macchina ero sull’autostrada, ho pensato: “Vedi la grandezza di Nadia? Ha avuto il potere di riunirci a Ferragosto”. Chi veniva da una parte. Chi dall’altra. Ci siamo precipitati a Brescia, ovunque ci trovassimo».La dedica di Filippo Roma per Nadia Toffa ha commosso i follower su Instagram: «Ti sarebbe piaciuto vederci tutti insieme li’ per te, stretti in un unico abbraccio. O forse ci hai visto, chissà. Ed è grazie a te che da oggi voglio ancora più bene ai miei compagni di avventura. Sarai per sempre un ricordo indelebile, una luce accesa nella mente, un tocco di magia nel cuore. Si Nadia, sei magica veramente».