Frosinone, bimbo di 10 anni muore di Covid in ospedale. I familiari denunciano: «Non lo hanno trasferito in tempo a Roma»

Un bambino di 10 anni è morto all'ospedale "Fabrizio Spaziani" di Frosinone, dove era ricoverato da questa mattina a causa di una crisi respiratoria dovuta al Covid 19. I familiari hanno sporto denuncia appena appresa la notizia del decesso, considerato che avevano chiesto con insistenza di trasferire il bambino a Roma, secondo quanto raccontato.

APPROFONDIMENTI I DATI Covid, il bollettino di oggi: 96.384 nuovi casi e 134 morti, tasso di... SALUTE Centaurus, la nuova variante «più contagiosa» di... I DATI Covid Lazio, il bollettino di oggi: 8.512 nuovi casi (4.050 a Roma) e...

In ospedale è stata fatta intervenire la Polizia per chiarire l'accaduto. Secondo una primissima ricostruzione dei familiari pare non fosse immediatamente disponibile un'ambulanza per il trasferimento in rianimazone a Roma.

La salma del bambino è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per eseguire gli esami necessari e verificare le cause del decesso. Sull'episodio indaga personale della squadra mobile della Questura di Frosinone dopo un primo intervento della "Volante". Si sta verificando se davvero non fosse disponibile il mezzo per trasferirlo nella Capitale. Il bambino viveva a Patrica con la famiglia.

Dalla Asl rendono noto che stanno svolgendo le verifiche del caso e di essere «a disposizione per collaborare e chiarire cosa sia successo»

LA REGIONE

«E’ stato disposto dalla Direzione regionale Salute un Audit clinico sul decesso di un bambino a Frosinone. L’indagine interna avrà il compito di chiarire tutte le procedure messe in atto nel caso specifico. Nell’assicurare massima celerità e trasparenza si coglie l’occasione per formulare il più profondo cordoglio ai famigliari e i cari del bambino». - Lo ha reso noto l'assessorato alla sanità della Regione Lazio