Camaiore, ragazzini si abbracciano senza mascherina in piazza: 400 euro di multa

Nove ragazzini, tra i 14 e i 16 anni, multati per essersi ritrovati in piazza senza mascherina ed esserci abbracciati. È successo, secondo quanto riportato da Il Tirreno, a Camaiore, in provincia di Lucca. Nei giorni scorsi la polizia municipale ha sanzionato appunto 9 ragazzini: la multa è di 400 euro per uno, 280 in forma ridotta. La pagheranno i genitori. Il sindaco di Camaiore, Alessandro Del Dotto, 38 anni, ha approvato l'operato dei vigili: «Sono stati inflessibili», ha spiegato.

Ultimo aggiornamento: 14:30

