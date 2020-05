Movida, Sala: «Milano ha un problema: da stasera più controlli, pronti a chiudere i locali»

«Sulla movida anche Milano ha un problema, capisco il bisogno di socialità ma il rischio è molto elevato. Ne ho parlato con il Prefetto, concordando un piano d'intervento: da stasera più pattuglie della Polizia Locale e chiusura dei locali che non rispettano le regole». Così il sindaco di Milano Beppe Sala su Twitter.

— Beppe Sala (@BeppeSala) May 21, 2020

Sulle riaperture dei mercati rionali cittadini «abbiamo trovato un accordo e da oggi si possono aggiungere le bancarelle dei non alimentari, da sabato si aggiungeranno nuovi mercati e da lunedì riapriranno tutti i mercati: abbiamo avuto lunghe discussioni con i rappresentanti di categoria perché le nuove norme portano ad un impegno molto consistente di personale per controllare il tutto. Come delimitare, poi c'è chi misura la temperatura all'ingresso - ha aggiunto - chi conta le persone, chi si occupa di tenere le distanze, questa discussione nasceva dalla necessità di trovare un'organizzazione adeguata affinché si potesse lavorare ma in sicurezza».