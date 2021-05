Controlli programmati e mai a sorpresa. Lungaggini burocratiche e nomine politiche. Contributi pubblici e fondi, probabilmente, spesi male. La tragedia del Mottarone in fondo è quella di un Paese che dimostra di non funzionare in maniera adeguata.

La tragedia del Mottarone

E lo fa per l'ennesima volta, a meno di tre anni dal crollo del Ponte Morandi quando, davanti a 43 vittime, la politica promise «non deve più accadere» e le parole «cultura...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati