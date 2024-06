Aria condizionata e motore acceso in auto quando è ferma: si rischia una multa fino a 444 euro

L’aria condizionata in auto in tempi di cambiamento climatico dovrebbe essere accesa meno. È invece tassativamente vietata con il motore acceso e l'auto ferma. Questa inutile emissione di CO₂ non è consentita dal Codice della strada, che punisce i trasgressori con multe salatissime fino a 444 euro. Ecco tutti i casi in cui si rischia la sanzione.

Auto in sosta

Non si deve tenere acceso il motore e il climatizzatore durante la sosta dell'auto, che come è noto, è una sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo.

Quindi motore rigorosamente spento. Perché? Per non inquinare inutilmente l'ambiente e non peggiorare la qualità dell'aria.

Qualche anno fa un automobilista di Como ha dovuto pagare una sanzione di 218 euro solo per essersi fermato con la sua auto a margine della carreggiata, per fare qualche telefonata con il motore e l’aria condizionata accesi.

Cosa dice il codice della strada

L’art. 157 comma 7 bis del Codice della Strada indica il divieto e la sanzione:

«È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma (da € 223 a € 444)».

Fermarsi quanto? Ecco la differenza tra arresto, fermata e sosta

C'è una differenza tra arresto, fermata e sosta del veicolo. Per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione. La fermata è la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. La sosta, che qui ci interessa, è la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. Insomma non si può parcheggiare, rimanere in auto e tenere il motore acceso per avere il climatizzatore in funziona.