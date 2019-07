Morto Luciano De Crescenzo, aveva 90 anni: scrittore e filosofo, fu una star della tv

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morto, scrittore, regista e autore napoletano: da alcuni giorni era ricoverato a Roma. Celebre negli anni ’80 e ’90 per alcuni film e partecipazioni a trasmissioni televisive, De Crescenzo avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 20 agosto. Al suo fianco fino alla fine la figlia Paola, il genero, i nipoti e il suo agente Enzo D'Elia.De Crescenzo, un, soffriva da anni di una malattia neurologica: a portarlo via, scrive Il Mattino, le conseguenze di una polmonite. Nato a Napoli nel 1928, la sua famiglia aveva umili origini: suo padre aveva un negozio di guanti. Alle scuole elementari, De Crescenzo era compagno di scuola di Carlo Pedersoli, suo vicino di casa, che qualche anno dopo sarebbe diventato una star in Italia col nome diLaureato in Ingegneria idraulica, nel 1976 iniziò la sua carriera di scrittore, lasciando il suo impiego alla IBM. Le sue opere hanno venduto 18 milioni di copie in tutto il mondo, 7 milioni in Italia, e sono state tradotte in 19 lingue e diffuse il 25 Paesi: tra i suoi film più conosciuti, "Così parlo Bellavista" del 1984 e "32 dicembre", del 1988.