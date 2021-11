Muore per Covid a 66 anni, sul manifesto la frase choc: «Se avessi creduto alla pandemia racconterei un'altra storia»

«Se avessi creduto alla pandemia, se avessi creduto al Covid, oggi racconterei un'altra storia, ma non questa storia...», si legge sul manifesto funebre di Giuseppe Giuca, 66 anni, di Belvedere, frazione di Siracusa, morto a causa di alcune complicazioni legate al coronavirus. Prima di morire l'uomo ha scelto il suo necrologio.

Il manifesto funebre è un'autocritica e un avvertimento per i No Vax. Per mesi Giuseppe non ha creduto alla pandemia e si è rifiutato di vaccinarsi. Come riporta ragusanews.com quando ha capito che ormai era arrivata la sua ora «avrebbe chiesto espressamente alla sua famiglia di fare scrivere il messaggio nel necrologio».

I familiari hanno esaudito il suo ultimo desiderio e accontentato Giuseppe: hanno tappezzato il paese con questi manifesti funebri. Alla fine le parole sono più che esplicite, un messaggio rivolto a tutti coloro che hanno sottovalutato e continuano a farlo il virus e l'importanza del vaccino.