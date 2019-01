Morto durante fermo di polizia, Salvini: «Non possono rispondere con cappuccio e brioches»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se i poliziotti non possono mettere le manette ditemi voi che dovrebbero fare?». Se lo chiede il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una diretta Facebook, riferendosi alla morte di Arafet Arfaoui, il 31enne tunisino deceduto ieri sera a Empoli dopo essere stato colto da arresto cardiaco durante un fermo di polizia in un money transfer.«Buon sabato ai poliziotti - prosegue Salvini - che a Empoli, poche ore fa, facendo il loro lavoro, hanno ammanettato un violento, un pregiudicato, che, purtroppo, poi è stato colto da arresto cardiaco. Ma se i poliziotti non possono usare le manette per fermare un violento, ditemi cosa dovrebbero fare, rispondere con cappuccio e brioches?»«Io rispetto le vittime e i loro familiari, chiedo che analogo rispetto sia riferito a uomini e donne che lavorano per riaffermare le legalità. Se qualcuno ha sbagliato pagherà per un giusto processo e non per le farneticazioni del tribuno di turno», ha affermato il capo della polizia, Franco Gabrielli.La procura di Firenze un fascicolo per omicidio colposo, per il momento a carico di ignoti, sulla vicenda. Quando si è sentito male l'uomo era a terra, aveva la manette ai polsi e i piedi bloccati con un cordino dagli agenti che erano impegnati a contenerlo dopo che aveva dato in escandescenze. Oggi la pm titolare dell'inchiesta, Christine Von Borries, ha ascoltato il personale intervenuto, per fare chiarezza sulla dinamica degli eventi.Il ministro dell'Interno aveva già dato «totale e pieno sostegno ai poliziotti», parlando di «tragica fatalità». Risposte più chiare arriveranno dall'autopsia, che sarà eseguita lunedì. Al vaglio l'operato non solo dei poliziotti ma anche dei sanitari, per verificare la tempestività e l'appropriatezza dei soccorsi. In base alla ricostruzione della polizia il 31enne - già noto alle forze dell'ordine, un impiego saltuario come facchino all'interporto di Livorno - si è presentato in un money transfer del centro di Empoli per inviare del denaro. Il titolare, ritenendo che una delle banconote che gli aveva dato fosse falsa, ha chiamato il 113. All'arrivo dei poliziotti Arafet avrebbe dato in escandescenze.Secondo quanto raccontato da un testimone a Rai Radio 1, prima di agitarsi il tunisino sarebbe stato perquisito per oltre un'ora nel bagno del money transfer. Gli agenti, non riuscendo a calmarlo e dopo essere stati presi a morsi, hanno chiesto l'intervento del 118 perché si valutasse la possibilità di sedarlo. Per bloccarlo sono stati costretti adammanettarlo e a legargli i piedi. Quando il tunisino è stato colto da malore la dottoressa del 118 era già sul posto.Sarebbero stati gli stessi quattro agenti che lo contenevano ad avvisarla che qualcosa non andava, facendola avvicinare di nuovo. Poi sono scattate le procedure di rianimazione, andate avanti per 50 minuti.«Tutto quello che sappiamo sulla vicenda di Arafet Arfaoui, l'uomo di 32anni, italiano di origini tunisine, è che è morto nelle mani dello Stato. Legato mani e piedi. In una stanza, l'unica senza telecamere, di un negozio. Alla presenza di soli poliziotti. Siamo in uno stato di diritto e le sentenze le fanno i tribunali, questo vorremmo ricordarlo al ministro dell'Interno Salvini: i suoi tweet non sostituiscono indagini, referti medici, e decisioni dei giudici. Soprattutto su una questione così delicata, soprattutto nel paese di Stefano Cucchi, Federico Aldrovandi, Giuseppe Uva e altri morti per mano dello Stato». Lo dichiarano Silvja Manzi e Antonella Soldo, rispettivamente segretaria e tesoriera di Radicali Italiani.«Dava in escandescenza? Questi fatti sono tutti uguali e sappiamo già come andrà a finire. La quarta sezione della Cassazione dirà che non c'è nessun colpevole», dice Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, morto in seguito alle percosse dopo essere stato arrestato.«Passano gli anni, la memoria e lo sgomento per questi fatti difficili da comprendere si scolorisce e gli esiti purtroppo di questi ultimi tempi sono sempre uguali: il fatto non costituisce reato», aggiunge l'avvocato Fabio Anselmo, legale delle famiglie di vittime di abusi in divisa, che si è occupato tra gli altri dei casi Cucchi e Aldrovandi. «Poi se vogliamo dire che è giusto così, prendiamone atto ma smettiamo anche di stupirci e di indignarci, consideriamo queste morti come danni collaterali che il nostro ordinamento giudiziario dimostra di voler considerare tollerabili o giustificabili», prosegue.«Come forze dell'ordine siamo sottoposti alla legittima critica dei cittadini, però non vorrei che arrivassimo al punto in cui qualsiasi cosa possa accadere durante un nostro intervento poi ci attribuiscano sempre le responsabilità, altrimenti finiremmo per avere le mani legate. Se quando fermiamo una persona esagitata, dobbiamo usare le manette e poi gli viene un infarto non è colpa nostra», afferma Giuseppe Tiani, segretario del sindacato di Polizia Siap.«Siamo stati il primo sindacato a chiedere di montare telecamere sui caschi, sulle giacche e sulle auto di sevizio, lanciammo la proposta ormai una decina di anni fa, durante un convegno a Genova con tutte le polizie europee - sottolinea Tiani -. Legalità e giustizia richiedono equilibrio e invece le dichiarazioni di Ilaria Cucchi, a cui noi abbiamo offerto solidarietà, sono ingenerose e denotano riserve mentali da parte sua. Per questo condivido quanto ha affermato il capo della Polizia Franco Gabrielli: un discorso è rivendicare giustizia, un altro avere preconcetti sull'attività di giustizia e di polizia», conclude.«Purtroppo immaginavamo che il caso di Empoli avrebbe portato a strumentalizzazioni il cui unico scopo è attaccare le forze dell'ordine in maniera molto pretestuosa», afferma Stefano Paoloni, segretario generale del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap).«Per tutti i cittadini vale la presunzione di innocenza. Per le forze di polizia la presunzione di innocenza è rafforzata, perché svolgono un'opera benemerita. Facciano tutte le verifiche necessarie sulla morte del 32enne tunisino avvenuta a Empoli, ma siamo stanchi di sentenze anticipate di condanna sui media ai danni delle forze dell'ordine, che poi in alcuni casi si sono trasformate in sentenze giudiziarie di assoluzione», sottolinea il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, commentando le dichiarazioni dell'avvocato Fabio Anselmo, che si è occupato tra l'altro dei casi Cucchi e Aldrovandi. Dichiarazioni che sono state all'origine della replica del Capo della Polizia Franco Gabrielli. «Giù le mani dalle divise», conclude Gasparri.