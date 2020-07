​Virus, muore campione di poker 29enne della Valtellina: aveva vinto la leucemia

Un'altra tragedia provocata dal coronavirus. Stroncato a soli 29 anni dal Covid. In Valtellina è lutto nel mondo del poker per la scomparsa del campione Matteo Mutti, di Tirano (Sondrio). In tanti, sui social, hanno voluto esprimere il proprio dolore per la scomparsa del giovane valtellinese, stimato da molti, oltre che per le sue doti pokeristiche anche per quelle umane. Mutti, vinta la battaglia con la leucemia, ha combattuto il Covid. Nella sua brillante carriera ha conquistato due anelli Wsop Circuit e un titolo Ipt ed Ept ed una quarantina di cash per circa 300 mila dollari.

