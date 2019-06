«È broncopolmonite», e la dimettono: donna muore nell'atrio del reparto. Risarcimento milionario agli eredi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanità toscana nell'occhio del ciclone, per un fatto del 2011, e che portò al decesso di una Paziente. Grazie alla sentenza 149/2019 della Sez Civile del Tribunale di Lucca, si è finalmente chiusa la lunga battaglia legalepromossa degli Eredi della Signora D.R., deceduta a 66 anni presso l'Ospedale 'Versilia' di Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, il 17 maggio 2011.D.R. fu vittima di un incredibile errore sanitario: dimessa da pochi minuti dal Pronto Soccorso, ove siera recata ben 8 ore prima a causa di lievi difficoltà respiratorie, morì nell'atrio del reparto di emergenza. ISanitari, che l'avevano appena dimessa con una diagnosi assolutamente erronea di “Verosimile riacutizzazionedi broncopolmonite”, avevano difatti completamente misconosciuto la reale diagnosi di Trombo EmboliaPolmonare. Ricoverata per ben 8 ore in osservazione, alcuni degli esami eseguiti furono non correttamenteinterpretati (emogas analisi), altri non furono proprio prescritti (D-dimero o troponina) e la RX del torace fuaddirittura erroneamente refertata, non evidenziando la presenza di “trombo-embolia polmonare con areainfartuale alla base del polmone destro”.Di contro, così come convintamente e tenacemente sostenuto dal pool di Consulenti nominati dagli Eredi, ecoordinati dal medico-legale Dottor Francesco Nobili, con delle semplici operazioni sanitarie si sarebbe potutoevitare il prematuro decesso della Lesa. “L'errata e fuorviante diagnosi di Broncopolmonite, con conseguentemancata diagnosi di Trombo-embolia polmonare, che ha impedito la messa in atto di un risolutivo trattamentoterapeutico con farmaci anticoagulanti o fibrinolitici, che laddove fosse stato tempestivamente approntato,avrebbe con buone probabilità evitato il decesso della paziente”, è riportato nella disposta Consulenza Tecnicad'Ufficio, ripresa integralmente anche nella sentenza dei togati lucchesi. L'attenta e certosina rilettura di tutta ladocumentazione, operata dai Consulenti nominati dagli Eredi, ha anche consentito di ribaltare in sede civile lasentenza di assoluzione a suo tempo pronunciata a seguito del procedimento penale.Costerà, quindi, così come stabilito nella sentenza appena pubblicata, più di un milione di Euro all'USL Toscana Nord-Ovest, il risarcimento in favore del marito, nel frattempo deceduto, e dei 4 figli (Silvia, Elena, Valeria eMassimo Vecoli). Poco tempo dopo la morte della familiare, infatti, gli eredi di DR si rivolsero all'AssociazioneGiustacausa per veder riconosciute, in sede civile, tutte le loro ragioni. E, dopo quasi 3 anni di dura battagliagiudiziaria, il team di autorevoli consulenti, medici e legali, guidati e coordinati dal Dottor Nobili, si è finalmentearrivati alla citata sentenza.Il caso della Sig.ra DR testimonia, ancora una volta, come la cattiva gestione dei Pazienti, se nonadeguatamente affrontata e risolta, porti, anche a distanza di anni, ad un ulteriore e gravoso esborsoeconomico a carico del sistema sanitario nazionale, così come il risarcimento disposto in questi giorni testimonia appieno.L'Associazione Giustacausa è un centro studi ed osservatorio permanente sul fenomeno della malasanità sututto il territorio nazionale. Una vera e propria task force contro la malasanità. I migliori professionisti d’Italianei settori della medicina e della tutela legale uniti per assistere e consigliare i cittadini vittime di inefficienze inambito medico-sanitario. www.giustacausa.it - numero verde 800.671661