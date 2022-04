Morbillo, l'allarme dell'Oms: «Nel mondo 21 grandi e dirompenti focolai». Casi raddoppiati in un anno

Unicef e Oms lanciano l'allarme su 21 «grandi e dirompenti focolai» di morbillo segnalati in tutto il mondo. I casi sono aumentati del 79% nei primi due mesi del 2022, rispetto allo stesso periodo del 2021, e «le condizioni sono mature per gravi epidemie di malattie prevenibili con il vaccino».

APPROFONDIMENTI L'ANALISI Morbillo, perché è tornato? Dal vaccino (dimenticato)... L'ALLARME Epatite bambini, Kyriakides (Commissaria Ue alla salute):... VERSO IL CDM Mascherine obbligatorie un altro mese per bus, cinema e ospedali.... IL FOCUS Tamponi fai da te, posso usarli oltre la scadenza ed è... MEDICINA Covid, sale l'allarme in Cina: test di massa a Pechino. A...

Siamo, avvertono, in una situazione di rischio di «tempesta perfetta». Le agenzie sono preoccupate che i focolai di morbillo possano anche preannunciare focolai di altre malattie che non si diffondono così rapidamente. Oltre al suo effetto diretto sul corpo, che può essere letale, il virus del morbillo indebolisce anche il sistema immunitario e rende il bambino più vulnerabile ad altre malattie infettive come la polmonite e la diarrea, anche per mesi dopo il contagio da morbillo tra coloro che sopravvivono. Quasi 17.338 casi di morbillo sono stati riportati in tutto il mondo a gennaio e febbraio 2022, rispetto ai 9.665 dei primi due mesi del 2021.

Epatite bambini, Kyriakides (Commissaria Ue alla salute): «Situazione preoccupante»

Omicron sintomi, rischio svenimento per i vaccinati che si contagiano: i due segni premonitori della variante

Focolai morbillo, le cause

Nel 2020, 23 milioni di bambini hanno saltato le vaccinazioni di base, il numero più alto dal 2009 e 3,7 milioni in più rispetto al 2019. Al primo aprile 2022, ben 57 campagne per le malattie prevenibili con vaccino in 43 paesi che erano state programmate dall'inizio della pandemia, sono state rimandate, con un impatto su 203 milioni di persone, la maggior parte delle quali sono bambini. Di queste, 19 sono campagne contro il morbillo, che espongono 73 milioni di bambini al rischio di morbillo. In Ucraina, la campagna di recupero del morbillo del 2019 è stata interrotta a causa della pandemia da COVID-19 e successivamente a causa della guerra. I paesi con i maggiori focolai di morbillo dall'anno scorso includono Somalia, Yemen, Nigeria, Afghanistan ed Etiopia.

«L'insufficiente copertura vaccinale contro il morbillo è la ragione principale dei focolai, ovunque essi si verifichino». «Il rischio di grandi epidemie - si legge in una nota congiunta - è aumentato man mano che le comunità hanno allentato le pratiche di distanziamento sociale e altre misure di prevenzione contro il COVID-19 attuate durante la fase più acuta della pandemia. Inoltre, con milioni di persone sfollate a causa di conflitti e crisi, tra cui in Ucraina, Etiopia, Somalia e Afghanistan, le interruzioni dei servizi di vaccinazione di routine e contro il COVID-19, la mancanza di acqua pulita e servizi igienici, e il sovraffollamento, aumentano il rischio di focolai di malattie prevenibili con vaccino».