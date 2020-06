Morani (Mise): «Incentivi per smaltire stock auto. Ecobonus ibride-elettriche anche per motori termici»

ROMA - "Occorre introdurre uno strumento-incentivo" che "si concentri soprattutto sul 2020 e il 2021 e che consenta di smaltire lo stock di auto prodotte che hanno comunque standard elevati per quanto riguarda la riduzione delle emissioni". Lo dice il sottosegretario allo Sviluppo economico Alessia Morani in vista della conversione del decreto Rilancio.



Bisogna "ampliare l'ecobonus" per ibride ed elettriche "anche alle auto a motore termico più all'avanguardia, che consentiranno anche l'abbattimento delle emissioni", visto che a causa del Coronavirus "nei piazzali restano 350 mila veicoli prodotti prima della crisi"