Dispersi sul Velino, domani saranno due settimane dalla valanga che ha travolto 4 escursionisti. Si continua a cercare utilizzando una nuova tecnologia messa a disposizione dal Consorzio Benecon, composto da cinque Atenei italiani, ossia l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, l’Università di Napoli “Federico II”, L’Università “Pegaso”, l’Università di Salerno e dall’Università del Sannio. «Tale tecnologia effettua un telerilevamento aereo con sensori iperspettrali ottici ad altissima risoluzione, termici e fotografici per il controllo delle matrici ambientali (aria-terra-acqua) con campionamento di misure radiometriche ambientali che analizzano il tracciato superficiale dei terreni per l’individuazione di anomale stratificazioni» precisa un comunicato del Comitato che sta operando al campo base di Forme.



In sostanza i sensori iperspettrali, aviotrasportati, consentono di analizzare le proprietà del suolo e degli oggetti presenti su di esso attraverso l’analisi della radiazione solare riflessa in regioni dello spettro elettromagnetico invisibili all’occhio umano; ciò consente di rivelare fenomeni, caratteristiche e qualità ( siti archeologici, oggetti sepolti). Ieri dall’ aeroporto aquilano di Preturo è partito l’elicottero della Guardia di Finanza sul quale è stata installata la nuova tecnologia messa in campo per la ricerca dei 4 escursionisti Valeria Mella e il fidanzato Gianmarco Degni, di 26 anni; Gian Mauro Frabotta, 33 anni; Tonino Durante, 60 anni, tutti avezzanesi.

Ultimo aggiornamento: 09:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA