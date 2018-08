Alpinisti dispersi sul Monte Bianco, trovati i tre corpi in un crepaccio Precipitati per 300 metri Mappa

I soccorritori del Plotone di gendarmeria di alta montagna (Pghm) di Chamonix hanno trovato in fondo a un crepaccio il primo corpo, quello di Luca Lombardini, attorno alle 13 ad un'altezza di 3mila metri, vicino alla cima della Petite Aiguille Verte, in prossimità del villaggio di Argentière. Partiti lunedì per raggiungere la vetta dei Grands Montets, nel massiccio del Monte Bianco, i tre alpinisti originari di Bardonecchia dovevano rientrare nella stessa serata, ma non avevano più dato notizie.Molto difficile il recupero delle salme, effettuabile solo con il verricello dell'elicottero. I tre corpi sono stati ritrovati ancora legati alla stessa corda. Gli alpinisti, dalla prima ricostruzione, sono precipitati per almeno 300 metri.