Gli anticorpi monoclonali provano a farsi strada, seppure a fatica. L’unico farmaco finora disponibile per la cura del Covid verrà presto somministrato anche ai pazienti che non hanno malattie pregresse. Questa settimana l’Agenzia italiana del Farmaco (Aifa) autorizzerà infatti uno studio clinico destinato a persone che non hanno fattori di rischio. Il progetto multicentrico, denominato Mantico e messo a punto dagli scienziati guidati da...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati