Muore su una sedia del pronto soccorso: ma in sala d'attesa se ne accorgono dopo ore

Pensavano dormisse. Invece era morto da ore. Un senzatetto è deceduto nella sala d'attesa del pronto soccorso dell'la notte di giovedì 2 maggio 2019, dove era arrivato da circa un giorno a bordo di un'ambulanza. Era stato trasportato dal centro commerciale Il Gigante dove alcuni passanti avevano dato l'allarme vedendolo accasciato tra i cartoni. L'uomo ha firmato il foglio di dimissioni e si è allontanato. Ma dopo qualche ora è tornato e si è seduto su una delle sedie. E lì è morto accanto agli altri pazienti in attesa. Solo intorno alle 9 uno di loro se ne è accorto ha dato l'allarme. Il decesso, in ogni caso, è avvenuto per cause naturali.Ora per far luce su quanto accaduto e dare un'identità al morto indaga la procura. Sul posto, per identificarlo, sono intervenuti anche i carabinieri. Ma per il momento l'uomo resta senza un'identità precisa.