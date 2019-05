Mimmo Lucano alla Sapienza: Forza Nuova in corteo, tensione con gli antifascisti

di Alessia Marani





Mimmo Lucano alla Sapienza, il Questore vieta la manifestazione di Forza Nuova «Sono assassini. Qui non ci metteranno mai piede qui. Sapienza è antifascista» così al megafono gli studenti. In piazza sventolano anche bandiere No tav e dell'Anpi. «Siamo tantissimi, siamo in migliaia. I fascisti non metteranno piede a piazzale Aldo Moro. A breve, però, su un percorso protetto potrebbe aver luogo un corteo di Forza Nuova. I militanti sono attualmente concentranti in viale del Castro Pretorio. Momenti di tensione alla Sapienza con una trentina di militanti di Forza Nuova in corteo a viale del Castro Pretorio davanti alla Sapienza. L'ultradestra protesta per la lezione di Mimmo Lucano oggi a Lettere. Un militante di Forza Nuova è venuto a contatto con gli antifascisti, ma la polizia è subito intervenuta scongiurando il peggio. Gli agenti sono schierati e pronti a intervenire con gli idranti.Il presidio antifascista alla Sapienza in risposta al tentativo di Forza Nuova di entrare nell'Università romana ha riunito in piazzale Aldo Moro circa duemila persone. Dopo avere sfilato brevemente tra gli edifici universitari.

In questi luoghi non devono stare i fascisti». La richiesta dell'ultradestra di un sit-in alle 14 per protestare per l'arrivo di Mimmo Lucano che terrà una lezione a Lettere, è stata respinta dal Questore Carmine Esposito. Ma il presidio per dire "no ai fascisti" si è costituito comunque. La tensione è alta visto che gli attivisti di Forza Nuova avevano manifestato l'intenzione di esserci comunque alla Sapienza.

Centinaia in attesa della lezione. Sono già più di cento, non solo studenti, ad affollare il corridoio fuori dalla porta in attesa che alle 15 parli qui il sindaco di Riace e simbolo dell'integrazione dei migranti Mimmo Lucano. «Sono molto curiosa di sapere come funziona il modello di Riace, aspetto anche due ore», dice Francesca, 22 anni che qui alla Sapienza studia antropologia. Ed è proprio il dipartimento di Storia e antropolgia che ha organizzato questo seminario per dottorati, invitando Lucano per raccontare 'Il modello Riacè. Poi, dopo l'annuncio del comizio di Forza Nuova e la risposta del corteo antifascista la voce della lezione del sindaco di Riace si è diffusa tra i dipartimenti dell'ateneo. «Paradossalmente io lo so grazie ai fascisti», racconta Paolo, 23 anni, che alla Sapienza studia Fisica. Tanti anche i docenti: «Saremo circa un centinaio, solo noi rischiamo di riempire l'aula», scherza Fabio Tarzia che qui a Lettere insegna sociologia della religione, mentre Paolo Falsoni, docente di letteratura italiana spera che «si riesca almeno a mettere una diretta streaming in qualche altra aula». Presenti anche alcuni politici, il segretario di sinistra italiana Nicola Fratoianni e il presidente del l'VIII municipio Amedeo Ciaccheri. Anche il celebre fumettista Zerocalcare è venuto ad ascoltare il sindaco di Riace.

