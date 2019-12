Milleproroghe, in caso di revoca delle concessioni stradali entra Anas

Salta di nuovo la norma «per assicurare la continuità» delle funzioni dell'Autorità nazionale anticorruzione. Una nuova bozza del Milleproroghe, ora all'esame del consiglio dei ministri, non contiene più il passaggio che attribuiva al componente del consiglio con maggiore anzianità l'esercizio delle funzioni di presidente, ruolo ricoperto da Raffaele Cantone fino al 23 ottobre 2019. Il tema era affrontato anche in un emendamento alla manovra poi non ammesso.

In caso di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o autostrade, in attesa di individuare un nuovo concessionario, la gestione può passare all'Anas. Lo prevede una bozza del Milleproroghe in arrivo in consiglio dei ministri. Al concessionario è dovuto il valore delle opere realizzate, le penali e gli altri costi da sostenere in conseguenza dell'estinzione del rapporto, a meno che lo stop alla concessione sia per suo inadempimento.



