Ha picchiato la voglie con una violenza tale da farle perdere il figlio che aveva in grembo. Non importava che la donna fosse incinta: doveva essere punita per le parole che aveva osato pronunciare. Lei, stremata dal caldo, aveva chiesto al marito di togliere il velo che aveva intorno al capo. Violenze e maltrattamenti sono continuati per due anni. Ora, lui, un uomo originario del Bangladesh, è finito in manette. A provocare l'ira dell'indagato, anche la richiesta della donna di farsi visitare da un medico: il marito aveva paura che il dottore la vedesse svestita e la toccasse. La donna era anche costretta a cucinare in piena notte quando l'uomo, lavapiatti, tornava dal lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA