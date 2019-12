Metro Milano, nuovo incidente: 15 feriti per la brusca frenata di un treno della linea rossa

Panico sulla linea rossa della metro di Milano. Una nuova brusca frenata del treno, all'altezza della fermata di San Babila, si è verificata alle 18.16, come riferisce l'Areu. Ci sono alcuni feriti. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Areu Lombardia, i coinvolti dalla brusca frenata alla fermata di San Babila sono stati quindici, di cui sette in codice verde portati in pronto soccorso. Otto non hanno avuto bisogno di ricovero.

«Qualcuno ai vertici dell'Azienda dovrebbe valutare l'ipotesi di dimettersi. Non è pensabile indorare la pillola dell'aumento dei biglietti dei mezzi pubblici con l'efficientamento della rete e poi assistere a quanto accaduto questa sera e negli ultimi due mesi». Così l'assessore Regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato, commenta l'incidente.

