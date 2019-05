Milano, è la domenica degli alpini: al via la sfilata delle penne nere

È partito in orario lo sfilamento della grande parata degli Alpini, momento clou della 92ma Adunata nazionale, in cui si festeggia il Centenario della fondazione dell'Ana. Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta si è recata in visita ai radunati prima dell'avvio e ora si dirige in Duomo, in tribuna d'onore.



. «Gli Alpini sono il simbolo dell'Italia che si è riunita, che ha affrontato due guerre, ne è uscita, e si è ricomposta. Continuano a essere un simbolo molto importante del nostro Paese». Lo ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, a margine dell'arrivo, a Milano, della testa dello sfilamento dell'Adunata nazionale, in piazza Duomo. Il ministro è accompagnato dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli.

Via alla sfilata degli alpini Milano : oggi saranno circa 100mila le penne nere che, dalle 9 alle 21 di questa domenica di maggio, sfileranno da porta Venezia a largo Cairoli, attraversando piazza Duomo . Con le tribune completamente sold out, il posto migliore per osservare la sfilata è ai bordi del percorso, dove gli spettatori si affolleranno anche grazie alla pedonalizzazione dell’Area C, nella quale, dalle 7 alle 21, possono circolare solo i veicoli dei residenti e per il trasporto di persone con disabilità.