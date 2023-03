Migranti, tra leader Ue non c'è accordo su sistema Sar. Tajani: «Molti da zone controllate da Wagner». Flusso triplicato nel 2023

Giorgia Meloni ha riunito questa mattina a Palazzo Chigi i ministri dell'Interno e della Difesa, Matteo Piantedosi e Guido Crosetto, e i vertici dell'Intelligence. Sul tavolo il dossier migranti. Torna in campo l'ipotesi di un maggior coordinamento sulla sorveglianza marittima per l'individuazione dei barconi che trasportano migranti in acque extraterritoriali, con il coinvolgimento quindi della Marina militare, che ha gli strumenti tecnologici adeguati. Una misura che andava in questa direzione era stata prevista nelle prime bozze del decreto sul contrasto all'immigrazione irregolare, poi stralciata prima del varo del testo definitivo da parte del Consiglio dei ministri a Cutro.

Cutro, la strage dei bambini: 33 corpi recuperati, 79 i morti totali. Dramma parenti dei dispersi

Tajani: «Molti da zone controllate dal Wagner»

«La questione immigrazione non può essere soltanto un tema italiano»: lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani al termine dell'incontro con il premier Benyamin Netanyahu a Gerusalemme. «Ho trovato - ha aggiunto - grande comprensione per quello che sta accadendo in Italia riguardo all'immigrazione da parte di Netanyahu». Il ministro ha poi sottolineato «la preoccupazione» sul fatto che «molti migranti arrivano da aree controllate dal gruppo Wagner. Non vorrei ci fosse un tentativo di spingere migranti verso l'Italia».

Crosetto: «Un'arma per colpire l'Italia»

«Ue, Nato e Occidente, cosi come si sono accorti che gli attacchi cyber facevano parte dello scontro globale che il conflitto ucraino ha aperto, oggi sarebbe opportuno capissero che anche il fronte sud europeo sta diventando ogni giorno più pericoloso. Dovrebbero inoltre prendere atto che l'immigrazione incontrollata e continua, sommata alla crisi economica e sociale, diventa un modo per colpire i paesi più esposti, in primis l'Italia, e le loro scelte geostrategiche, chiare e nette». Così il ministro della Difesa Guido Crosetto. «L'Alleanza Atlantica - aggiunge - si consolida se si condividono anche i problemi che nascono dalle scelte collettive, ma rischia di incrinarsi se i paesi più esposti a ritorsioni di vario tipo (come aprire i »rubinetti« dell'immigrazione da parte di alcuni Stati) vengono lasciati soli».

Flusso triplicato nel 2023

Sono 20.017 i migranti sbarcati in Italia quest'anno, più del triplo di quelli registrati nello stesso periodo del 2022 (6.152). L'impennata si è concentrata in particolare nei tre giorni 9-11 marzo, quando sono arrivate ben 4.566 persone. Le nazionalità più rappresentate sono ivoriani (2.410), guineani (2.380), bengalesi (1.506). I minori non accompagnati sono 1.965. È quanto emerge dai dati del Viminale.

Ue: impegnati per smantellare attività scafisti

«Smantellare le attività dei trafficanti di migranti è un obiettivo che tutti vogliamo perseguire a livello europeo, sono persone sconsiderate che si stanno arricchendo alle spalle della disperazione e dei rischi che si assumono i migranti per raggiungere l'Europa». Lo ha detto la portavoce della Commissione europea Dana Spinant rispondendo a una domanda sulla stretta su trafficanti e scafisti prevista nel nuovo decreto legge del governo Meloni. «Si tratta di un obiettivo che molto chiaramente condividiamo tutti», ha aggiunto.

Il caso Malta

Arriverà a Pozzallo il mercantile 'Froland' che ha a bordo i 17 sopravvissuti al naufragio avvenuto ieri davanti alla Libia. L'arrivo è previsto per le 16 ma il mercantile non entrerà in porto: i migranti saranno prelevati dalle motovedette della Guardia Costiera e trasferiti a terra. A Pozzallo arriveranno anche i due migranti per i quali, in un primo momento, era stata disposta l'evacuazione medica a Malta: il centro internazionale radiomedico, d'intesa con il centro di coordinamento dei soccorsi di Roma e dopo aver parlato con il comandante della nave, ha stabilito infatti le condizioni dei due non richiedevano un'evacuazione urgente (ANSA).