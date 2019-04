«Siamo un'istituzione degna di rispetto e, in caso di violazione della sovranità del nostro Paese, risponderemo conformemente al diritto internazionale»: lo ha detto il portavoce della Marina libica, l'ammiraglio Ayob Amr Ghasem, spiegando la decisione delle autorità di Tripoli di dare indicazione alle Ong di non entrare nelle acque territoriali libiche per soccorrere i migranti. Un gommone con a bordo 64 migranti è stato soccorso al largo della Libia dalla nave della Ong tedesca Sea Eye. «Sono tutti al sicuro sulla nostra nave» ha twittato poco fa l'organizzazione umanitaria. L'allerta era scattato questa mattina alle 10 su segnalazione di Alarm Phone, il servizio telefonico che fornisce ai migranti un numero da chiamare in caso di difficoltà e che aveva ricevuto una telefonata dall'imbarcazione, che si trovava al largo di Zuwarah e sulla quale ci sarebbero anche 10 donne e 6 bambini.



«Nave battente bandiera tedesca, Ong tedesca, armatore tedesco e capitano di Amburgo. È intervenuta in acque libiche e chiede un porto sicuro. Bene, vada ad Amburgo». Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, in riferimento alla nave Alan Kurdi della ong Sea Eye che oggi ha soccorso 64 migranti davanti alle coste libiche.«Siamo un'istituzione degna di rispetto e, in caso di violazione della sovranità del nostro Paese, risponderemo conformemente al diritto internazionale»: lo ha detto il portavoce della Marina libica, l'ammiraglio Ayob Amr Ghasem, spiegando la decisione delle autorità di Tripoli di dare indicazione alle Ong di non entrare nelle acque territoriali libiche per soccorrere i migranti.