Migranti, 64 sbarcano a Crotone: ok del Viminale per le condizioni meteo avverse

L'ok allo sbarco è stato dato intorno a mezzogiorno dopo che unadella Guardia costiera con a bordo 64 persone era in pericolo per un forte temporale. L'imbarcazione stazionava al largo del porto sin dall'alba. I migranti sono stati fatti sbarcare al porto di. Il gruppo era stato soccorso al largo della costa calabrese. Solo in seguito ad un forte temporale ed alle richieste delle forze dell'ordine locale è stato concesso il permesso di sbarcare dal ministero dell'interno. A bordo della motovedetta ci sono anche 18 bambini. Le 64 persone soccorse dalla Croce rossa italiana sono state trasportate al centro di accoglienza di Sant'Anna di Isola di Capo Rizzuto.