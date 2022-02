Migranti, in 571 sbarcano ad Augusta: cento positivi in isolamento, 45 i minori non accompagnati

571 persone di cui un morto, 45 minori, due donne incinta e un centinaio di positivi al Covid. È questo il bilancio dell'ultimo sbarco di migranti, avvenuto questo pomeriggio nel porto di Augusta. I migranti, per la maggiorparte di nazionalità siriana ed egiziana, erano stati soccorsi al largo della Calabria dalla nave Diciotti della Guardia Costiera.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Draghi: Mediterraneo diventi mare opportunità, ripartire dai giovani CRISI UCRAINA La guerra può espandersi in Europa? Il ruolo della Bielorussia... CRONACA Migranti, sette bengalesi morti di freddo su un barcone: fermato lo... MONDO Migranti, strage nella Manica: almeno venti morti in un naufragio al... SULLA RAI Papa Francesco da Fazio a Che tempo che Fa: «In Libia lager, Ue... INTERVISTA Centrodestra, Lollobrigida (FdI): «Migranti e presidenzialismo,...

Sbarco Augusta, 100 migranti positivi

La salma del migrante deceduto, di probabile nazionalità siriana è stata trasferita sul molo del porto commerciale mentre per le persone a bordo è scattata la procedura di accoglienza. Il personale dell'Usmaf (sanità marittima) ha eseguito i controlli sanitari ed il test per il coronavirus rilevando un centinaio di positivi che sono stati posti in isolamento. Le condizioni di salute dei migranti sono buone anche se provati dal freddo e dalla fame. Al termine delle procedure di identificazione coordinate dalla polizia tutti gli altri migranti, compresi i due nuclei familiari e due donne in stato di gravidanza, sono stati trasferiti sulla nave Azzurra per la quarantena. I 45 minori non accompagnati sono invece stati sbarcati e trasferiti nel centro di accoglienza.