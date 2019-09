Migranti, guardia costiera salva 90 profughi: Malta nega il trasbordo

La scorsa notte, su richiesta delle autorità maltesi, unità della Guardia costiera italiana hanno soccorso un barchino con a bordo 90 migranti in acque di responsabilità di Malta. Successivamente, la Guardia Costiera ha chiesto a La Valletta di inviare un pattugliatore per il trasbordo delle persone recuperate, ma Malta per ora ha risposto negativamente. Le navi italiane stanno comunque dirigendosi verso l'isola.

Intanto continuano gli sbarchi. Nuovo sbarco autonomo nella notte sull'sola di Lampedusa dove, poco dopo le due, sono arrivati su un barchino dieci tunisini. A soccorrerli gli uomini della Guardia costiera. I dieci tunisini sono stati trasferiti nell'hotspot di Lampedusa. Intanto, sono attesi per oggi altri trasferimenti. Ieri sono partiti dall'isola 70 migranti trasferiti a Poto Empedocle in nave.



Sono complessivamente 56 i migranti che sono arrivati, la notte scorsa, con due diverse imbarcazioni, direttamente al porto di Lampedusa (Agrigento). Prima ne sono arrivati una decina e poi altri 46. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola.

Sono 80 i migranti, fra i quali una ventina sbarcati dopo il soccorso dell'Ocean Viking, che hanno lasciato l'hotspot di Lampedusa (Ag). Ma l'hotspot rimane pieno. Sono stati imbarcati tutti sul traghetto di linea con destinazione Porto Empedocle (Ag) dove giungeranno in serata. A sovrintendere al trasferimento è stata la polizia. Nella struttura d'accoglienza dove, dopo il doppio sbarco di stanotte, erano ospitati fino all'alba 210 immigrati sono rimaste 160 persone a fronte dei 95 posti disponibili.