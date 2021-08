Migranti, i 549 della Ocean Viking sbarcheranno a Pozzallo: assegnato il porto

Assegnato il porto di sbarco all'Ocean Viking. I 549 migranti, soccorsi in sei operazioni nel Mediterraneo centrale, andranno a Pozzallo. Tra di loro c'è anche un neonato di 3 mesi. Ieri era stata disposta l'ennesima evacuazione medica urgente per un naufrago a bordo della nave. Nei giorni scorsi era toccato a due donne, di cui una incinta e un bimbo, tutti di nazionalità nigeriana, condotti dalla motovedetta della Capitaneria di porto a Lampedusa. A bordo della nave le condizioni dei naufraghi restano critiche. «Il nostro medico osserva sempre più segni di disagio psicologico. Ieri una persona è svenuta per sfinimento», fanno sapere da Sos Mediterranee, spiegando che anche alcuni farmaci stanno finendo.

