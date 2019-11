Alan Kurdi, carica di migranti, è arrivata al porto di Taranto. La nave è attraccata e stanno cominciando ora le operazioni di sbarco degli 88 migranti tratti in salvo nei giorni scorsi. Si è inginocchiato e ha baciato il suolo un migrante sbarcato poco fa. Dalla nave scendono in prevalenza uomini sub sahariani ma anche alcune donne. Tra le 88 persone a bordo, a quanto si apprende, ci sono anche nove minori non accompagnati. I volti delle persone che toccano terra dopo otto giorni in mare, sono provati ma sereni. Alcuni migranti sorridono e abbracciano i membri dell'equipaggio della Alan Kurdi che li hanno salvati nei giorni scorsi.



Alle operazioni di soccorso, coordinate dalla prefettura di Taranto, partecipano Comune, Asl, forze di polizia, Marina militare, Autorità marittima e portuale, Guardia Costiera, 118, Croce Rossa Italiana e volontari. Secondo quanto reso noto dal Viminale riguardo alla procedura di ricollocazione dei migranti presenti sulla nave, Germania e Francia ne accoglieranno 60, il Portogallo 5 e l'Irlanda 2. Ne resteranno in Italia 21. Questo è il secondo sbarco al porto di Taranto dopo quello del 16 ottobre quando a bordo della Ocean Viking arrivarono 176 migranti.

E intanto l a Asso Trenta, che ieri ha salvato circa 200 persone davanti alla Libia, è entrata in acque territoriali italiane e si trova in questo momento al largo di Pozzallo, dove dovrebbe sbarcare in mattinata.

