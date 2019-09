«Il cambio di esecutivo non sembra aver cambiato in nulla la situazione deiraccolti dalla Alan Kurdi, cui continua a essere impedito sia lo sbarco a Malta, sia quello in Italia. Non sappiamo se la situazione si sbloccherà nelle prossime ore o, come in molti casi precedenti, proseguirà ancora per diversi giorni, portando i naufraghi e il personale dell' Alan Kurdi allo stremo». Lo afferma la segretaria di Radicali italiani, Silvja Manzi.