Migranti sulla nave a Salerno, focolaio Covid. De Luca avverte: «Qui non sbarcano»

Un focolaio e i migranti restano sulla nave. «In relazione alla nave Ocean Viking attraccata nel porto di Salerno - senza nessuna comunicazione preventiva - è stata accertata dai primi sbarchi di migranti, la presenza di un numero elevato di soggetti positivi al Covid. Si ritiene indispensabile a questo punto, con la sola eccezione dei minori non accompagnati, il blocco degli sbarchi e lo stato di quarantena a bordo per tutti gli occupanti della nave in attesa della verifica puntuale della situazione sanitaria da parte delle competenti autorità della sanità marittima».

Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che parla di «focolaio Covid».