Carola Rackete: «Ue dov'era quando ho chiesto aiuto? Legge Italia contro diritto internazionale»

La mia decisione di entrare in porto con la Seawatch3 dopo 17 giorni in mare senza ricevere risposta non fu una provocazione come molti hanno detto. Ma un'esigenza

Ritenevo che non fosse più sicuro restare in mare e temevo per quanto poteva accadere

, aggiunge. Dopo l'episodio della Seawatch3

ho ottenuto attenzione dalle istituzioni, ma dove eravate quando abbiamo chiesto aiuto?

Tripoli, dove non potevo andare. In Europa, la culla dei diritti, nessun governo voleva 53 L'unica risposta che ho avuto allora - ha aggiunto- è stata da, dove non potevo andare. In Europa, la culla dei diritti, nessun governo voleva 53 migranti . È stata una vergogna. Le istituzioni mi hanno attaccata - aggiunge -. Sono stata lasciata sola. I governi hanno eretto muri, come se sulla nave ci fosse la peste

».