Migranti, ecco il piano per i centri rimpatri: «Uno in ogni regione»

Il Viminale accelera sui Centri per il rimpatrio. E il gruppo di lavoro istituito al ministero dell’Interno prova a mettere a confronto le Regioni e il Dipartimento delle Libertà civili e della Pubblica sicurezza. Il nodo è tutto nel consenso da parte dei Governatori che fino a questo momento avevano negato la possibilità di aprire un Cpr sul loro territorio. Il piano, però, va avanti, e sei nuove strutture sono state individuate. Il ministro Matteo Salvini è certo che questa volta, almeno le amministrazioni leghiste non diranno di no.SECONDARY MOVEMENTÈ una corsa contro il tempo, quella avviata dal leader del Carroccio che, nonostante la posizione rigorosa rispetto alla possibilità che l’Italia riprenda indietro i migranti dalla Germania e dall’Austria, deve comunque prevedere luoghi dove poter ricollocare i richiedenti asilo che alcuni stati Ue potrebbe rimandarci. E così il capo del Dipartimento delle Libertà civili, Gerarda Pantalone, alla quale è delegato il compito di coordinare il tavolo di lavoro, ha spiegato davanti alla Commissione parlamentare sul sistema di accoglienza, che «allo stato vi sono già delle ipotesi che si stanno valutando, e che intanto si sta lavorando per il potenziamento delle strutture già esistenti». A cominciare da Roma, dove i 125 posti dedicati alle donne verranno incrementati con altri 125 per gli uomini. «I lavori sono già in corso - ha dichiarato - in una struttura esistente che era stata danneggiata».Al momento sono cinque i Centri per il rimpatrio già attivi per un totale di circa 600 posti: Torino, Roma, Potenza, Bari Palese e Brindisi. È ancora inagibile Caltanissetta, per via dei danni causati dall’incendio scatenato in una rivolta. «Nel Cpr di Torino - ha chiarito ancora Pantalone - sono disponibili 118 posti, dovranno arrivare a 180. A Bari Palese, in Puglia, sono 126, mentre a Potenza è stata riadattata una struttura che era stata pensata inizialmente come un Cie, ma non era mai stata aperta. Ospiterà 150 persone».