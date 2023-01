Ocean Viking entrata nel porto di Ancona, a bordo 37 naufraghi (12 minorenni)

Dovrebbero rimanere tutti nelle Marche i 37 naufraghi a bordo della Ocean Viking, in arrivo in serata nel porto di Ancona. È quanto si apprende dalla Prefettura. I 25 adulti saranno distribuiti in centri di accoglienza nella regione, in accordo con altre Prefetture. I 12 minori stranieri non accompagnati trascorreranno la notte in un centro di accoglienza straordinario, una struttura ricettiva individuata dalla Prefettura. A partire da domani andranno in centri per minorenni nelle Marche in base alla disponibilità di posti. Non si conosce ancora le destinazione dei 73 migranti in arrivo domani con la Geo Barents.