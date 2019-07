Migranti, Viminale: «Da nave Gregoretti sbarcano 16 minorenni»

Gregoretti, la nave della Guardia costiera ormeggiata al molo Nato di Augusta. Lo si apprende da fonti del Viminale. L a nave della Guardia costiera da venerdì mattina ha a bordo 131 migranti soccorsi dopo un naufragio nel Mediterraneo centrale. Dopo le tappe a Lampedusa e Catania, la nave si trova da sabato sera nel porto in provincia di Siracusa. Erano stati fatti scendere finora solo una donna all'ottavo mese di gravidanza, il marito e due figli piccoli.



«Non siamo nella posizione di dire quanti e quali Paesi» intendono prendere parte agli sforzi di solidarietà sui migranti che si trovano a bordo della nave Gregoretti, «ma spetterà ai singoli stati comunicare la propria disponibilità». Così un portavoce della Commissione europea a chi gli chiedeva di elencare quali paesi europei si sarebbero fatti avanti nella vicenda. «Il nostro ruolo è quello di coordinare gli stati membri», ha aggiunto il portavoce. «Una volta che il processo si è completato vi aggiorneremo», ha aggiunto un'altra portavoce di Palazzo Berlaymont. Via libera allo sbarco di 16 persone che si sono dichiarate minorenni (tra i 15 ed i 17 anni) dalla, la nave della Guardia costiera ormeggiata al molo Nato di Augusta. Lo si apprende da fonti del Viminale. L

Intanto sono 2.244 i migranti fermati nell'ultima settimana in Turchia per mancanza di regolari documenti nel Paese o nel tentativo di attraversare le sue frontiere. Di questi, secondo quanto riporta Anadolu, 838 sono stati bloccati in diverse operazioni della gendarmeria nella provincia nordoccidentale di Edirne, al confine con Grecia e Bulgaria. Altri 878 sono stati intercettati nelle province costiere sul mar Egeo di Canakkale, Balikesir, Aydin, Smirne e Mugla, mentre cercavano di recarsi verso le isole greche o si preparavano a farlo.



Diverse operazioni sono state condotte anche nelle province orientali e meridionali della Turchia, fermando tra l'altro 140 persone entrate illegalmente dalla Siria. Nel 2018 le forze di sicurezza di Ankara hanno bloccato 268 mila migranti irregolari, mentre quest'anno il numero dei fermati è finora di 165 mila, secondo quanto riferito dal ministro dell'Interno Suleyman Soylu.

