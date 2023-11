Migranti, minori «detenuti illegalmente e in condizioni inumane»: la Corte europea dei diritti umani condanna l'Italia

Migranti in Italia, nuovo caso. La Corte europea per i Diritti umani ha condannato l’Italia per avere detenuto illegalmente nell’hotspot di Taranto molti minori stranieri non accompagnati, ma anche per avere utilizzato trattamenti inumani e degradanti nel predisporre le loro misure di accoglienza, per non avere nominato un tutore né avere fornito a questi minori alcun tipo di informazione sulla possibilità di contrastare in giudizio tale condizione.