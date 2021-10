Migranti, nuovo allarme: due imbarcazioni alla deriva, molti bambini a bordo. Salvini: ormai sbarca chiunque

Allarme migranti. Due imbarcazioni sono alla deriva nel Mediterraneo, una delle quali con molti bambini a bordo. Lo segnala Alarm Phone. Una delle imbarcazioni con 68 persone si trova in zona Sar di Malta ed è quella sulla quale sono presenti i bimbi. «Hanno problemi di motore e affrontano forti venti e mare mosso... serve un intervento urgente», scrive Alarm Phone in un tweet dicendo che si tratta di persone in fuga dalla Libia.

APPROFONDIMENTI IL FENOMENO Migranti, Roccella nuova Lampedusa: sei sbarchi in 48 ore, centinaia... ITALIA Migranti, nuovo maxi sbarco a Lampedusa CRONACA Lampedusa, l'imbarcazione carica di migranti si rovescia: attimi... IL CASO Migranti, record di sbarchi in Gran Bretagna. E ora Johnson attacca... IL CASO Migranti, sbarchi continui a Lampedusa: 1.200 persone adesso... SICILIA Migranti, 660 persone in hotspot dopo nuova ondata di sbarchi: 7...

🆘 nella SAR di #Malta!

Siamo in contatto con 68 persone, tra cui molti bimbi, in pericolo e in fuga dalla #Libia. Autorità allertate 15h fa! Hanno problemi col motore e ci sono vento forte e mare duro. Chiediamo alle autorità europee di rispettare il loro dovere di soccorso! pic.twitter.com/Z01h1aZycX — Alarm Phone (@alarm_phone) October 24, 2021

In un altro tweet si parla di 60 vite a rischio imminente nel Mediterraneo centrale: sono persone a bordo di un gommone che si sta sgonfiando e imbarca acqua. «Avvisate Lamorgese e Bruxelles che in Italia ormai sbarca chiunque», scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini.

Avvisate Lamorgese e Bruxelles che in Italia ormai sbarca chiunque. https://t.co/HwfQdXKW6x — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 24, 2021

Migranti, maxi sbarco a Lampedusa: arrivati in 686. Ora i trafficanti puntano anche alla costa jonica

Migranti, Roccella nuova Lampedusa: sei sbarchi in 48 ore, centinaia di arrivi in Calabria