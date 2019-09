Migranti, il piano per i rimpatri: Egitto e Tunisia porti sicuri per sbarcare

di Cristiana Mangani

Ne ha parlato il premier Conte dagli Usa e altrettanto va ripetendo il ministro degli Esteri Di Maio: «A giorni arriveranno delle novità epocali sui rimpatri». E in effetti qualcosa si sta muovendo. Le ipotesi di piano ormai avviate e in dirittura di arrivo, riguardano due punti fondamentali: l'ampliamento del numero dei porti considerati sicuri e l'applicazione del Decreto sicurezza di Salvini nella parte in cui prevede che, in tema di asilo, anche Roma possa stilare un elenco di paesi d'origine sicuri,...