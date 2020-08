Soccorsi oltre 400 migranti, nessuno offre un porto. L'Onu: «Farli sbarcare subito». C'è anche la nave di Banksy

Gli oltre 400 migranti soccorsi nel Mediterraneo «devono essere subito fatti sbarcare in un porto sicuro». L'agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr) e l'Organizzazione Internazionale per le migrazioni (Oim) chiedono lo sbarco immediato dei rifugiati attualmente a bordo di tre navi nel Mediterraneo centrale, tra cui la Louise Michel dello street artist Banksy.

«La mancanza di un accordo su un meccanismo di sbarco regionale, da tempo invocato da Unhcr e Oim, non può essere una scusa per negare a persone vulnerabili un porto sicuro e l'assistenza di cui hanno bisogno, come previsto dal diritto internazionale - scrivono in una nota -. Le discussioni su una tale proposta che si erano arenate dovrebbero essere riprese urgentemente. È fondamentale che gli altri Stati membri dell'Ue forniscano maggiore sostegno ai Paesi in prima linea nell'accogliere coloro che arrivano via mare nel Mediterraneo».

#LouiseMichel is unable to move, she is no longer the master of her manoeuver, due to her overcrowded deck and a liferaft deployed at her side, but above all due to Europe ignoring our emergency calls for immediate assistance. The responsible authorities remain unresponsive.

— LouiseMichel (@MVLouiseMichel) August 29, 2020