Lampedusa dopo nelle ultime ore 184 migranti sono approdati utilizzando piccole imbarcazioni. Lo si apprende da fonti del Viminale, secondo le quali «Malta, per l'ennesima volta, ha scaricato il problema sull'Italia». Il ministero dell'Interno - si apprende - sta lavorando a «soluzioni innovative e efficaci» per gestire questi arrivi: tra queste quella di rispedirli subito in Tunisia con voli charter.



Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, oggi è a Vienna per la conferenza su sicurezza e migrazione a cui partecipano i ministri dell'Interno europei e durante la quale sono previsti gli incontri bilaterali con il ministro dell'Interno francese Collomb e il Commissario europeo Avramopoulos. Al termine dei lavori, Salvini si recherà in visita al vice cancelliere austriaco Strache. Il ministro degli Interni tedesco, Horst Seehofer, non parteciperà invece alla Conferenza ministeriale 'Security and Migration'. Seehofer sarà rappresentato dal sottosegretario Stephan Mayer. A scriverlo è il Suedtirol News, citando l'Apa. A Vienna era attesa oggi la firma di Seehofer e Salvini all'accordo tra Italia e Germania sui migranti.



Durante il vertice a Vienna il ministro Salvini ha incontrato il suo omologo tunisino per affrontare il problema sbarchi: è stata fissata per martedì una riunione a Roma e il titolare del Viminale sarà presente.