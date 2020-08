Migranti, a Lampedusa 250 sbarcati in poche ore. Il sindaco a Conte: hotspot sta scoppiando

Ancora sbarchi a Lampedusa dove nella notte sono arrivati oltre 250 migranti su diverse imbarcazioni. Proprio in questi momenti è in atto uno sbarco con una cinquantina di persone a bordo. All'hotspot ci sono circa 950 persone su una capienza di 95 persone. «L'hotspot di Lampedusa sta scoppiando, ci sono oltre novecento persone su una capienza di cento ospiti. Mi rivolgo direttamente al premier Conte. Il centro d'accoglienza va svuotato subito, non possiamo aspettare le navi quarantena». E l'accorato appello lanciato al Presidente del consiglio Giuseppe Conte, attraverso l'Adnkronos, dal sindaco di Lampedusa Salvatore Martello.

«La situazione è molto grave e non possiamo aspettare l'arrivo della nave previsto per domani sera - dice -bisogna subito alleggerire il centro d'accoglienza». Da qui l'appello al premier Conte. «Non riesco a capire per quale motivo, essendoci stati più sbarchi in questo periodo del 2011, quella volta venne dichiarato lo stato di emergenza e ora si fa finta di Niente». E ricorda: «In 28 giorni ci sono stati più sbarchi del 2011. Come si fa a dire che non è una emergenza?».

