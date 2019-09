«La situazione non è mai cambiata. I migranti sono sempre arrivati, anche prima, perché il problema non è mai stato affrontato e risolto. Emergenza comunque non c'è - sottolinea Martello - se a Lampedusa arrivano e poi vengono trasferiti altrove problemi non ce ne sono. Si creano invece, dal momento in cui i migranti vengono tenuti a Lampedusa per giorni. Ma se continua così significa che gli impegni che abbiamo preso con questo ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, funzionano. Col precedente ministro - osserva il sindaco - nemmeno parlavamo».I migranti arrivati questa notte verranno trasferiti «in altri centri già domani». «L'hot spot di Lampedusa è pieno», afferma. «Questa notte non hanno potuto fare i riconoscimenti che invece verranno effettuati oggi - conclude - domani si procederà al trasferiti nei centri della Sicilia».