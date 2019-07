migranti salvati dalla nave Augusta: dalle 14 sono iniziate le operazioni di sbarco dopo che Salvini aveva annunciato: «Nelle prossime ore darò l'autorizzazione allo sbarco perché abbiamo la certezza che i migranti non saranno a carico dei cittadini italiani. Il problema è risolto: Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo, più alcune strutture dei vescovi italiani si faranno carico di questi migranti». Una cinquantina di migranti saranno accolti presso la struttura «Mondo Migliore» di Rocca di Papa, rende noto la Cei. Terminato il calvario dei 116salvati dalla nave Gregoretti ormeggiata al porto di: dalle 14 sono iniziate le operazioni di sbarco dopo che Salvini aveva annunciato: «Nelle prossime ore darò l'autorizzazione allo sbarco perché abbiamo la certezza che i migranti non saranno a carico dei cittadini italiani. Il problema è risolto: Germania, Francia, Irlanda, Lussemburgo e Portogallo, più alcune strutture dei vescovi italiani si faranno carico di questi migranti». Una cinquantina di migranti saranno accolti presso la struttura «Mondo Migliore» di, rende noto la Cei.

«Ci sono un caso di tubercolosi e un altro di cellulite infettiva (infezione batterica della pelle); 20 di scabbia e qualche altro caso con diverse patologie. In totale sono 29 i migranti con problemi di natura sanitaria». Il procuratore capo di Siracusa Fabio Scavone rende noti i risultati della relazione degli infettivologi che hanno monitorato i 116 migranti. «Oltre ai due casi di estrema gravità, anche gli altri devono avere le cure», dice Scavone.



Nella nota con cui la Cei comunica che circa 50 migranti della Gregoretti saranno accolti a Rocca di Papa si sottolinea che «in tal modo la Conferenza Episcopale Italiana, tramite Caritas Italiana, si è impegnata con proprie risorse professionali ed economiche a corrispondere a una richiesta del ministero dell'Interno alla Chiesa Italiana di farsi carico dell'ospitalità, dell'accoglienza e dell'assistenza - anche legale - di queste persone», si legge in una nota. «L'iniziativa, in coerenza con analoghe misure assicurate dalla Cei in supporto sussidiario al sistema di accoglienza italiano, si colloca in un orizzonte di collaborazione che vede lo Stato Italiano e la Chiesa Cattolica compartecipi nell'assistenza e accoglienza dei migranti», sottolinea ancora la Conferenza episcopale.

Il vicepremier, Luigi Di Maio, chiede intanto «rispetto» per i nostri militari della Gregoretti. «L'Italia non può sopportare nuovi arrivi di migranti, noi abbiamo dato come Paese e quei migranti devono andare in Europa, però non si trattino i nostri militari su quella nave come dei pirati», dice. «Pieno rispetto per le forze dell'ordine, pieno rispetto per i poliziotti, pieno rispetto per i nostri militari».

