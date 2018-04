Migranti, dalla Tunisia all'Italia su gommoni veloci: 13 fermi. «Rischio terroristi a bordo»

Jihadisti. L'inchiesta della dda di Palermo ha accertato la presenza, all'interno del gruppo criminale, di estremisti jihadisti che avrebbero manifestato atteggiamenti ostili alla cultura occidentale anche mediante propaganda attuata attraverso falsi profili attivati su piattaforme «social». In una conversazione intercettata tra uno dei capi dell'organizzazione e un complice di nazionalità marocchina viene fuori l'intenzione di quest'ultimo di andare in Francia per compiere «azioni pericolose a seguito delle quali avrebbe potuto non fare ritorno». L'uomo nella conversazione invitava anche il suo interlocutore a pregare per lui, confidando nell'aiuto di Dio «per compiere quel che doveva fare».

Sono 3 le traversate del Canale di Sicilia organizzate dall'associazione criminale smantellata grazie alla stretta cooperazione tra gli investigatori e il Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Palermo. Il Reparto aeronavale ha monitorato i viaggi e gli sbarchi dei migranti sulle coste trapanesi, riuscendo a bloccare sulla battigia, in un'azione coordinata con il Gico di Palermo e la Compagnia di Marsala, lo sbarco di 19 persone e a sequestrare oltre quattro quintali di sigarette di contrabbando.



I tabacchi, per lo più di marche estere («Pine Blue» e «Business Royals»), sarebbero stati smerciati nei mercati rionali palermitani, al prezzo di non più di 3 euro a pacchetto, con guadagni per oltre 17 mila euro ogni quintale di «bionde» contrabbandato. L'organizzazione smantellata, con l'estate ormai alle porte, sarebbe stata in grado di compiere almeno due traversate alla settimana tra la Tunisia e l'Italia.



Le indagini hanno accertato un vero e proprio sistema illecito «transnazionale» che operava tra la Tunisia e l'Italia in cui ogni persona aveva un ruolo ben preciso, occupandosi dell'adescamento dei migranti, della raccolta e custodia delle somme di denaro dovute per il viaggio, della manutenzione dei gommoni utilizzati per le traversate, della loro conduzione e, infine, del primo collocamento degli extracomunitari sulle coste siciliane, in luoghi nella disponibilità dell'organizzazione. L'inchiesta è la prosecuzione di un'indagine che, a giugno scorso, ha portato a 17 fermi.