Migranti, giudici liberano ospite centro di Pozzallo: «Decreto del governo illegittimo»

Il tribunale di Catania ha accolto il ricorso di un migrante, sbarcato a metà settembre a Lampedusa e poi portato nel nuovo centro di Pozzallo, giudicando il recente decreto del governo «illegittimo in più parti».

Giudici accolgono ricorso di un migrante

In particolare, sottolineano fonti legali, «i giudici contestano la nuova procedura di trattenimento e la cauzione di 5.000 euro da pagare per non andare nel centro». La notizia è anticipata dal sito di Repubblica.

Salvini: «Europa si svegli»

«Sull'immigrazione è ora che l'Europa si svegli: un intervento navale europeo, un presidio navale europeo, un blocco navale europeo che salvi vite, contrasti i trafficanti e protegga i confini europei e italiani è necessario.