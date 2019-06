Tutti a terra a Genova, con Salvini che ringrazia i vescovi per l'accoglienza ai migranti. «Si è concluso intorno alle 12 lo sbarco di donne e bambini. Per alcuni i medici hanno preferito l'invio in ospedale per accertamenti, ma non sembrano esserci patologie importanti». Così Sergio Gambino, consigliere delegato della Protezione civile del Comune di Genova, parlando ai giornalisti a Calata Bettolo delle operazioni di sbarco dei migranti in corso dalla nave della Marina Militare Cigala Fulgosi, attraccata attorno alle 8.30 con a bordo un centinaio di naufraghi.



Le persone a bordo sono risultate di diverse nazionalità: «Libia, Camerun, Somalia, Costa d'Avorio, Nigeria e Mali», ha spiegato Gambino. Alle operazioni stanno prendendo parte anche mediatori culturali. In tutto per il momento sono scese 40 persone.



«Sono rimasti solo uomini adulti e, tra poco, cominceranno a scendere a gruppi di 10 per le visite mediche e l'identificazione». Per ora «nessuna notizia dal Viminale. Noi ci occupiamo dell'accoglienza», ha precisato Gambino parlando della destinazione dei migranti.





Migranti, dissequestrata la nave Sea Watch A bordo c'erano anche «23 minori, di questi ce ne sono di non accompagnati». Lo ha detto Sergio gambino della protezione civile regionale. «Da indicazioni del Viminale - ha aggiunto - pare che i bambini non accompagnati restino a Genova».

«Nessuno dei migranti arrivati oggi a Genova con la nave della Marina militare sarà a carico dei contribuenti italiani e ringrazio i vescovi italiani per la solidarietà concreta dimostrata». Lo ha detto il ministro dell'interno Matteo Salvini a margine della parata ai Fori Imperiali. Il Vaticano si farà carico di una parte dei cento migranti soccorsi.

